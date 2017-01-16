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الاثنين 16/01/2017 م - 03:14 (القاهرة) - 01:14 (غرينتش)
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مقتل 37 شخصا - بينهم 6 أطفال - في تحطم طائرة شحن تركية في قيرغيزستان
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مقتل 37 شخصا - بينهم 6 أطفال - في تحطم طائرة شحن تركية في قيرغيزستان

قتل عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال، الاثنين، في تحطم طائرة شحن تشغلها شركة "تركيش إيرلاينز" التركية قرب مطار بشكيك في قر...

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  • 2017-01-16 12:30:02

    معلومة وفائدة

    كان لستالين ابن مأسور في سجون هتلر في الحرب العالمية الثانية فعرض عليه تبادل اسرى بحيث يعيد له ابنه لكنه رفض, فمات الإبن هناك بسبب عناد ابيه

  • 2014-08-29 07:49:17

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    معلومات لا تهمك

    سأل أعرابي عن دليل وجود الله.. فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأر

  • 2017-01-15 11:59:48

    الاكثر تاثيرا

    قصة حقيقة تم تمثيلها حيث أنجبت الأم توأمين توقف احدهم عن التنفس واعلنت وفاته .. حنان #الأم .. يكاد ان يكون من معجز… https://t.co/RFDf6VvxFF

  • 2014-08-30 08:03:59

    فن و موسيقى

    RT @Huage_A: الموسيقى : تُعلمنّا الحب والعشق والقبلات اللطيفة . http://t.co/FWH75ur3Ps

  • 2014-08-29 07:36:33

    مما قرأت

    تحميل كتاب وصفات للرضيع والطفل من هذا الرابط http://t.co/bNAXYTcDiI http://t.co/UoilELm4qi

  • 2014-12-20 11:57:09

    عاجل السعودية

    RT @h_akhbar: صورة جديره بالنشر اللهم لك الحمد المحترف الاجنبي بنادي #هجر "جورجي" يشهر إسلامه اليوم http://t.co/Va68l6gxcm

  • 2017-01-16 12:58:26

    فاروق جويدة

    RT @F_Goweda: ولكن قلبي ما عاد قلبي تغرّب عنك تغرّب عني وما عاد يعرف ماذا يريد ! #فاروق_جويدة

  • 2014-08-30 12:18:12

    LBCI_NEWS

    معارك بين جنود فيليبينيين ومعارضين سوريين مسلحين في #الجولان https://t.co/BDfVVPJqIl #الامم_المتحدة

  • 2017-01-16 12:20:28

    العربية عاجل

    #ترمب: سأعين صهري جاريد كوشنر وسيطا في عملية السلام في الشرق الأوسط #العربية_عاجل

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    برامج التميز والجودة في دولة الإمارات أصبحت علامة فارقة في مسيرتنا التنموية وضمانة دائمة لترسيخ قوتنا وتنافسيتنا إقليميا وعالميا

  • 2017-01-15 11:59:48

    الاكثر تاثيرا

    قصة حقيقة تم تمثيلها حيث أنجبت الأم توأمين توقف احدهم عن التنفس واعلنت وفاته .. حنان #الأم .. يكاد ان يكون من معجز… https://t.co/RFDf6VvxFF

  • 2017-01-15 10:41:29

    Mohamed ElBaradei

    ألم يحن الوقت لكافة الأطراف بدلا من الاقتصار على الشيطنة العبثية للآخر أن تبدأ حوارا حول أسس بناء توافق وطنى؟ اذا لم نعد لرشدنا الآن فمتى ؟

  • 2017-01-15 11:11:18

    Amr Hamzawy

    حرية الاختيار حق لكل إنسان، في العلاقات الشخصية كالحياة العامة، تضامنا مع #هدير_مكاوي ورفضا لمحاكم التفتيش باسم الأخلاق.

  • 2017-01-16 01:48:49

    فاطمة ناعوت

    صديقى معتز الدمرداش - https://t.co/pPF4oYjfVK #youm7 #مصر بقلم: فاطمة ناعوت

  • 2016-11-10 01:58:13

    Dr Bassem Youssef

    أيه يا خالد صلاح؟ تعريص يومي قلنا اكل عيش بس حاطط صورتي في سياق غريب و عنوان مالوش معنى أصلا. مش نبطل شرمطة بقى؟ https://t.co/7ZRBluuMNw

  • 2017-01-15 10:17:34

    Cyrine Abdelnour

    RT @CyrineAbdlNour: بهيديك الإيام كانت النصيحة بجٓمٓل

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