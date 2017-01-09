"السيسي" لـ"عمرو أديب": المصريون اختاروا الطريق الصعب
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "كل يوم"، مساء اليوم الإثنين. وخاطب الرئيس عبد...
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"السيسي" لـ"عمرو أديب": المصريون اختاروا الطريق الصعب
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "كل يوم"، مساء اليوم الإثنين. وخاطب الرئيس عبد...
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الدفاع الروسية: 31 خرقًا لإتفاق الهدنة في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اللجنة الروسية التركية لمراقبة الهدنة في سوريا رصدت 31 خرقا خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت...
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"الدفاع الأمريكية": شن عملية برية "ناجحة" ضد "داعش" شرق سوريا
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، شن، أمس الأحد، عملية برية "ناجحة" ضد قيادة في التن...
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محامي أبوتريكة: لجنة "التحفظ" امتنعت عن تنفيذ الحكم دون سند قانوني
تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حكمها غدًا فى الاستشكال المقام من اللاعب محمد أب...
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اصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس
أصيب 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – القاهرة، تم نقلهم إلى مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي. وكان ...
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حبس جمال اللبان 15 يومًا لاتهامه باستغلال النفوذ والرشوة
قرر جهاز الكسب غير المشروع، حبس جمال الدين اللبان، المتهم فى قضية الرشوة الكبرى، لاتهامه بتلقى رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظي...
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شؤون برلمانية +
"تضامن النواب" تناقش مشروع قانون"ذوي الإعاقة"
عقدت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اجتماعا، لاستكمال نظر ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع قانون مقدم من الدكتور عبد اله
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توك شو +
عمرو أديب: مصر تعرضت لـ1165 عملية إرهابية خلال 3 سنوات
قال الإعلامي عمرو أديب، إن عدد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى 1165 عملية إرهابية، بمعدل عملية يوميًا.وعبر "أديب" خلال برنامج «كل يوم» المذاع على
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نجوم ونجمات +
يسرا ولطيفة والشاب خالد في أجواء يابانية بدبي
بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، أقام أحد المطاعم اليابانية الشهيرة حفلا ساهرا في جزيرة النخلة بدبي، مستقبلا ضيوف مهرجان "ضيافة" الذي من المقرر أن يقام غدا.وحضر الحفل، رئيس مهرجان ضيافة ميشيل الضاهر
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كرة قدم +
الأمريكية كارلي لويد تتوج بجائزة أفضل لاعبة لكرة القدم في 2016
توجت كارلي لويد نجمة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات بجائزة أفضل لاعبة لكرة القدم فى العالم لعام 2016، بعد منافسة قوية مع الثنائى الألمانية ميلاني بيرينجر والبرازيلية مارتا. جاء ذلك
"السيسي" لـ"عمرو أديب": المصريون اختاروا الطريق الصعب
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "كل يوم"، مساء اليوم الإثنين. وخاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين قائلًا: "إن حجم التحدي كان كبيرًا؛ لأنكم اخترتم اتجاه ثاني"، متابعًا: "الدنيا كلها في منطقتنا كانت تتح
"تضامن النواب" تناقش مشروع قانون"ذوي الإعاقة"
عقدت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اجتماعا، لاستكمال نظر ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي و65 نائبا آخرين ، بالإضافة إلى 3 اقتراح
"زراعة البرلمان": انخفاض أسعار الدواجن نهاية فبراير المقبل
أكد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن زيادة أسعار الدواجن، جاءت نتيجة زيادة أسعار الأعلاف ومصروفات الاستيراد، فضلًا عن الارتفاع المستمر للدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن زيادة الدواجن ليست كبيرة ولن يجني البائع منها أي هامش ربح. &nb
الدفاع الروسية: 31 خرقًا لإتفاق الهدنة في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اللجنة الروسية التركية لمراقبة الهدنة في سوريا رصدت 31 خرقا خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين عن مركز المصالحة الروسي بقاعدة (حميميم) السورية في ريف اللاذقية ، في بيان نشر
"الدفاع الأمريكية": شن عملية برية "ناجحة" ضد "داعش" شرق سوريا
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، شن، أمس الأحد، عملية برية "ناجحة" ضد قيادة في التنظيم الإرهابي شرق سوريا قرب دير الزور. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية" الفضا
قناة السويس تجدد تخفيض الرسوم للحاويات الأمريكية
قررت هيئة قناة السويس تجديد العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى الأمريكى، والمتجهة مباشرة إلى منطقتى جنوب وجنوب شرق آسيا، لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من الخميس الماضى وحتى نهاية يونيو المقبل. كانت هيئة قناة السويس قد بدأت ا
مطار القاهرة يستقبل آلاف السائحين خلال 24 ساعة
استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 آلاف و260 سائحًا من عدة جنسيات عربية وأجنبية لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالقاهرة الكبرى والمحافظات. وأوضح مصدر بالمطار أن السياح وصلوا ضمن 89 فوجًا سياحيًا من عدة دول عربية وأجن
- البورصات العربية
الزمالك يرفض عرضًا للمشاركة في دورة ودية بالبحرين
رفض نادي الزمالك، العرض المقدم من جانب شركة تسويق؛ للمشاركة في دورة ودية تقام في البحرين خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز، بمشاركة بعض الأندية من بينها الصفاقسي التونسي.وجاء رفض الزمالك للعرض بسبب عدم مناسبة موعد الدورة لبرنامج إعداد الفريق الأبي
الأمريكية كارلي لويد تتوج بجائزة أفضل لاعبة لكرة القدم في 2016
توجت كارلي لويد نجمة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات بجائزة أفضل لاعبة لكرة القدم فى العالم لعام 2016، بعد منافسة قوية مع الثنائى الألمانية ميلاني بيرينجر والبرازيلية مارتا. جاء ذلك خلال الحفل السنوى لجوائز الاتحاد الدولى للعبة "فيف
محامي أبوتريكة: لجنة "التحفظ" امتنعت عن تنفيذ الحكم دون سند قانوني
تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حكمها غدًا فى الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبوتريكة الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والصادر ببطلان التحفظ عل
اصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس
أصيب 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – القاهرة، تم نقلهم إلى مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي. وكان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق السويس – القاه
حبس جمال اللبان 15 يومًا لاتهامه باستغلال النفوذ والرشوة
قرر جهاز الكسب غير المشروع، حبس جمال الدين اللبان، المتهم فى قضية الرشوة الكبرى، لاتهامه بتلقى رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز، تبدأ من انتهاء حبسه فى قضية الرشوة. وكان قد مثل المتهم جمال اللبان أمام ج
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- 2017-01-09 12:30:01
معلومة وفائدةEH3H
حسب بحث علمي فإن الكسل يُعتبر جزء طبيعي من حياة المراهقة
- 2014-08-29 07:49:17
معلومات إكستراMalomat_Plus
RT @Saqafa4u: مريضة بالــ #سرطان تجد طريقة لمنع #تساقط شعرها من هنا : http://t.co/j0dqgD1Tq9 ^ ^
- 2014-08-29 02:00:00
معلومات لا تهمكUberarabic
سأل أعرابي عن دليل وجود الله.. فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأر
- 2017-01-09 01:35:34
الاكثر تاثيراArabicBest
كن لأمك خادمًا وصديقًا ، فهي أجمل نساء الدنيا ،وأصدقهن حبًا لك ،وأكثرهن خوفًا عليك ،وإن غضبت منك فهي تغضب لأجلك ولي… https://t.co/jnSMqDSe3k
- 2014-08-30 08:03:59
فن و موسيقىLettere__
RT @Huage_A: الموسيقى : تُعلمنّا الحب والعشق والقبلات اللطيفة . http://t.co/FWH75ur3Ps
- 2014-08-29 07:36:33
مما قرأتMmaQarat
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- 2014-12-20 11:57:09
عاجل السعودية3ajl_saudi
RT @h_akhbar: صورة جديره بالنشر اللهم لك الحمد المحترف الاجنبي بنادي #هجر "جورجي" يشهر إسلامه اليوم http://t.co/Va68l6gxcm
- 2017-01-08 11:25:27
فاروق جويدةF_Goweda
كلّ الرفاق رأيتهم في غربتي أطلال حُلم.. في تلالِ ترابِ قد هاجروا .. حُزنا وماتوا لوعةً بين الحنين وفرقة الأحباب #فاروق_جويدة
- 2014-08-30 12:18:12
LBCI_NEWSLBCI_NEWS
معارك بين جنود فيليبينيين ومعارضين سوريين مسلحين في #الجولان https://t.co/BDfVVPJqIl #الامم_المتحدة
- 2017-01-08 06:25:40
العربية عاجلAlArabiya_Brk
طهران: وفاة هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق #العربية_عاجل
- 2016-11-06 10:04:51
خالد الفيصلKhalfaisal
RT @HHShkMohd: قصيدة من الأخ والصديق سمو الأمير خالد الفيصل .. فارس الكلمة .. وجامع الحكمة https://t.co/KF2btYk8P2
- 2017-01-08 04:16:31
HH Sheikh MohammedHHShkMohd
Our mission is to serve our people and nation. This year we encourage everyone to join us in a year of giving and goodness
- 2017-01-09 01:35:34
الاكثر تاثيراArabicBest
كن لأمك خادمًا وصديقًا ، فهي أجمل نساء الدنيا ،وأصدقهن حبًا لك ،وأكثرهن خوفًا عليك ،وإن غضبت منك فهي تغضب لأجلك ولي… https://t.co/jnSMqDSe3k
- 2017-01-08 04:57:38
Mohamed ElBaradeiElBaradei
My private convos w/ family wiretapped,doctored & aired on TV as political retaliation. Legality aside is there any trace of decency left?
- 2017-01-07 11:48:18
Amr HamzawyHamzawyAmr
ألايستحق رجل تسعيني مريض ومستشار جليل أرهقهما سلب الحريةأن يستعيدا حريتهما؟تضامنا مع المطالبةالإنسانيةبالإفراج عن مهدي عاكف والمستشارالخضيري
- 2017-01-08 09:20:04
فاطمة ناعوتFatimaNaoot
RT @FatimaNaoot: · السِّر لى أسرارى أيضًا فلا تنابزوا بالأسرارْ بِئسَ سِر يُميتُ وردةً بعد صحوِها. *** لي بابُ أسراري... https://t.…
- 2016-11-10 01:58:13
Dr Bassem YoussefDrBassemYoussef
أيه يا خالد صلاح؟ تعريص يومي قلنا اكل عيش بس حاطط صورتي في سياق غريب و عنوان مالوش معنى أصلا. مش نبطل شرمطة بقى؟ https://t.co/7ZRBluuMNw
- 2017-01-08 09:55:11
Cyrine AbdelnourCyrineAbdlNour
RT @nassimmino11: @CyrineAbdlNour #بعضهم لا يعرفون كيف يحافظون عليك ولكنهم لا يريدونك ان تذهب لغيرهم " https://t.co/pNWFZ99Gee
يسرا ولطيفة والشاب خالد في أجواء يابانية بدبي
بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، أقام أحد المطاعم اليابانية الشهيرة حفلا ساهرا في جزيرة النخلة بدبي، مستقبلا ضيوف مهرجان "ضيافة" الذي من المقرر أن يقام غدا.وحضر الحفل، رئيس مهرجان ضيافة ميشيل الضاهر والنجمة المصرية يسرا، والفنانة التونسية لطيفة، وال
عمرو أديب: مصر تعرضت لـ1165 عملية إرهابية خلال 3 سنوات
قال الإعلامي عمرو أديب، إن عدد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى 1165 عملية إرهابية، بمعدل عملية يوميًا.وعبر "أديب" خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»، عن اندهاشه من عدد العمل
مرتضى منصور: مصير البرادعي مثل " شجرة الدر"الموت ضربا بالقباقيب
قال المستشار مرتضي منصور، ان الخائن محمد البرادعي لن يستطيع العودة الي مصر مرة أخري، وإن عاد سوف يلقي مصير « شجرة الدر»، من الموت ضربا بالقباقيب.واكد منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، « علي مسئوليتي»، والمذاع علي فضائية، &laqu
جوجل تكشف عن نظام جديد لسيارات بلا سائق
كشفت شركة جوجل النقاب عن أحدث نظمها للقيادة الذاتية في سيارة الميني فان باسيفيكا من إنتاج شركة كرايسلر، أمس الأحد، قبيل معرض ديترويت للسيارات، قائلة إن التكنولوجيا أصبحت أقل تكلفة وأكثر تطورا. وأعلن ذلك جون كرافسيك، رئيس وحدة “وايمو” بغو
تورم أصابع القدم فى الشتاء.. الأسباب وطرق الوقاية
قال الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية و جراحات الجلد و الليزر بالمركز القومى للبحوث، أن ضعف الدورة الدموية يؤدى إلى تورم الأطراف عموما خاصة صوابع القدم فى فصل الشتاء. وأضاف الدكتور محمد لطفى الساعى فى ، أن تورم الأصابع
البرادعي عن "إسقاط جنسيته": تصاعد للفاشية
علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على الدعاوي المقدمة ضده لإسقاط جنسيته وسحب قلادة النيل، قائلًا:”تصاعد الفاشية”.وكتب “البرادعي”، في تدوينة علي حسابه بموقع التدوينات القصير “تويتر”، اليوم الإثني
طريقة عمل المحوجة .. بالصور والخطوات
بعد كل ما وصلنا إليه من تقدم، واختلاط فى الثقافات والحضارات، نحن من وقت لآخر للأكلات المصرية القديمة الشهيرة بالتراث والتى تحمل سحر لا يمكن مقاومته مهما كانت بساطتها، فتجد فى الآونة الأخير معظم أطباق العالم متوفرة فى الأغلبية العظمى من مطاعمنا، وم