أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، 3 سجناء، ليرتفع عدد الذين تم إعدامهم خلال اليومين الماضيين، إلى 20 سجيناً أدانهم القضاء بارتكاب جرائم مختلفة، من قتل والاتجار في المخدرات وتعاطيها.وأعدم السجناء شنقاً في سجون مدن “رجايي” و”كرمان