قال الإعلامي عمرو أديب، إن عدد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى 1165 عملية إرهابية، بمعدل عملية يوميًا.وعبر "أديب" خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»، عن اندهاشه من عدد العمل