مقتل 37 شخصا - بينهم 6 أطفال - في تحطم طائرة شحن تركية في قيرغيزستان
قتل عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال، الاثنين، في تحطم طائرة شحن تشغلها شركة "تركيش إيرلاينز" التركية قرب مطار بشكيك في قر...
-
مقتل 37 شخصا - بينهم 6 أطفال - في تحطم طائرة شحن تركية في قيرغيزستان
قتل عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال، الاثنين، في تحطم طائرة شحن تشغلها شركة "تركيش إيرلاينز" التركية قرب مطار بشكيك في قر...
-
الادارية العليا ترفض طعن الحكومة المصرية وتؤيد إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت ...
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13 مصابا في حريق كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية
أطيب 13 شخصا في حريق كنيسة القديسة دميانة بمحافظة الدقهلية، ما بين اختناقات وإغماءات وتم علاج خمسة منهم بالكنيسة وحالة أخرى م...
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عمرو أديب: "شعبية السيسي انخفضت.. ومحدش بيحب الدكتور بتاعه"
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك انخفاض في شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا واضح، معقبا: "مفيش حد بيحب الدكتور بتاعه". &nbs...
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السيسي: المزارع الحيوانية ليست للتصدير بل لتوفير الطعام للمصريين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القطاع الخاص مدعو للدخول في صناعات إستراتيجية مشتركة مع الدولة، موضحا أن المزارع الحيوانية ا...
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السيسي: وضع حجر الأساس للعاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيضع حجر أساس للعاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع، موضحا أن المباني ارتفعت هناك ١٠ طوابق. ...
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كرة قدم +
فوز قاتل لأشبيلية على ريال مدريد 1/2 بالدوري الإسباني
حول فريق أشبيلية الأسباني تأخره لفوز مثير على ضيفه ريال مدريد، بآخر 7 دقائق من المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2، في المباراة التي جمعتهما بالمرحلة 18 في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
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الرئاسة +
سبب اتصال الرئيس السيسي برئيس هيئة الرقابة الإدارية الجمعة الماضية
قال اللواء محمد عرفان جمال، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن هناك ثقة من الرئيس فى عمل هيئة الرقابة الإدارية وهذه الثقة جاءت عقب اختبارات عديدة، كما أن الرئيس يجد الاستجابة السريعة من الهيئة، مشددا على
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كرة قدم +
حمادة طلبة ينضم لإنبي عقب العودة من الجابون
أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، حصول إدارة ناديه على كل الموافقات من أجل الحصول على خدمات، حمادة طلبه لاعب الزمالك السابق، والمصري الحالي، خلال الفترة الحالية. و
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الشرق الأوسط +
إيران تعدم عشرين سجيناً خلال يومين
أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، 3 سجناء، ليرتفع عدد الذين تم إعدامهم خلال اليومين الماضيين، إلى 20 سجيناً أدانهم القضاء بارتكاب جرائم مختلفة، من قتل والاتجار في المخدرات وتعاطيها.وأعدم السجناء ش
سبب اتصال الرئيس السيسي برئيس هيئة الرقابة الإدارية الجمعة الماضية
قال اللواء محمد عرفان جمال، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن هناك ثقة من الرئيس فى عمل هيئة الرقابة الإدارية وهذه الثقة جاءت عقب اختبارات عديدة، كما أن الرئيس يجد الاستجابة السريعة من الهيئة، مشددا على أن الرئيس اتصل به يوم الجمعة في التاسعة صباحا للسؤ
السيسي: المزارع الحيوانية ليست للتصدير بل لتوفير الطعام للمصريين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القطاع الخاص مدعو للدخول في صناعات إستراتيجية مشتركة مع الدولة، موضحا أن المزارع الحيوانية التي يتم إقامتها حاليا هدفها توفير الطعام للمصريين وليست للتصدير. وأوضح السيسي، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من 100 أ
السيسي: وضع حجر الأساس للعاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيضع حجر أساس للعاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع، موضحا أن المباني ارتفعت هناك ١٠ طوابق. وأضاف السيسي فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أن القروض التى تحصل عليها مصر تكون فى أضيق الحدود ولا خطر علينا
إيران تعدم عشرين سجيناً خلال يومين
أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، 3 سجناء، ليرتفع عدد الذين تم إعدامهم خلال اليومين الماضيين، إلى 20 سجيناً أدانهم القضاء بارتكاب جرائم مختلفة، من قتل والاتجار في المخدرات وتعاطيها.وأعدم السجناء شنقاً في سجون مدن “رجايي” و”كرمان
طارق فهمى: المصالحة الفلسطينية بروسيا ومؤتمر باريس رسائل تحذير لإدارة ترامب
قال طارق فهمى الخبير الاستراتيجى إن حوار المصالحة الفلسطينى المنعقد فى روسيا اليوم "الأحد" والذى يضم 70 شخصية فلسطينية من جميع الفصائل لحل أزمة الانقسام الداخلى بينهما ومؤتمر باريس للسلام المنعقد بفرنسا بمشاركة 70 دولة وخمس منظمات حقوقية لمناقشة القض
السيسي: افتتاح أول مصنع مصري لإنتاج لبن الأطفال خلال 6 أشهر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء أول مصنع مصري لانتاج لبن الأطفال خلال 6 أشهر، بالاضافة إلي افتتاح مصنع للأدوية قريبا جار إنشاؤه منذ 3 سنوات لتوفير الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة.وأكد الرئيس أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 30 ألف
المالية: صرف رواتب الموظفين مرتين شهريًا إلكترونيا
قال محمد معيط، نائب وزير المالية، اليوم الأحد انه تم الاتفاق مع البنك المركزى للإدارة الإلكترونية للحسابات الحكومية، للتنفيذ الفعلى لحساب الخزانة الموحد، كجزء من السيطرة على العجز والإنفاق الحكومى، موضحا أنه تم إغلاق 169 حسابا تصدر 600 شيك وحسا
- البورصات العربية
فوز قاتل لأشبيلية على ريال مدريد 1/2 بالدوري الإسباني
حول فريق أشبيلية الأسباني تأخره لفوز مثير على ضيفه ريال مدريد، بآخر 7 دقائق من المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2، في المباراة التي جمعتهما بالمرحلة 18 في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا". تقدم النجم كرستيانو رونالدو في الدقيقة 67 من ركلة
حمادة طلبة ينضم لإنبي عقب العودة من الجابون
أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، حصول إدارة ناديه على كل الموافقات من أجل الحصول على خدمات، حمادة طلبه لاعب الزمالك السابق، والمصري الحالي، خلال الفترة الحالية. وأضاف "العشري" في تصريحات تلفزيونية، أن نجم المنتخب
مقتل 37 شخصا - بينهم 6 أطفال - في تحطم طائرة شحن تركية في قيرغيزستان
قتل عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال، الاثنين، في تحطم طائرة شحن تشغلها شركة "تركيش إيرلاينز" التركية قرب مطار بشكيك في قرغيزستان. وبعد حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 37 شخصا، "ارتفع عدد القتلى إلى 32" وفق ما أوضح وزير الطوارئ القرغيزي . وأش
الادارية العليا ترفض طعن الحكومة المصرية وتؤيد إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة. ورفضت المحكمة في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، وسط حضو
13 مصابا في حريق كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية
أطيب 13 شخصا في حريق كنيسة القديسة دميانة بمحافظة الدقهلية، ما بين اختناقات وإغماءات وتم علاج خمسة منهم بالكنيسة وحالة أخرى مصابة بالسكر، أما الباقى فأصيبوا باختناقات وتم نقلهم الى مستشفى بلقاس، كما أصيب أحد رجال الحماية المدنية بكسر أثناء قيامه بعمل
الثلاثاء
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- 2017-01-16 12:30:02
معلومة وفائدةEH3H
كان لستالين ابن مأسور في سجون هتلر في الحرب العالمية الثانية فعرض عليه تبادل اسرى بحيث يعيد له ابنه لكنه رفض, فمات الإبن هناك بسبب عناد ابيه
- 2014-08-29 07:49:17
معلومات إكستراMalomat_Plus
RT @Saqafa4u: مريضة بالــ #سرطان تجد طريقة لمنع #تساقط شعرها من هنا : http://t.co/j0dqgD1Tq9 ^ ^
- 2014-08-29 02:00:00
معلومات لا تهمكUberarabic
سأل أعرابي عن دليل وجود الله.. فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأر
- 2017-01-15 11:59:48
الاكثر تاثيراArabicBest
قصة حقيقة تم تمثيلها حيث أنجبت الأم توأمين توقف احدهم عن التنفس واعلنت وفاته .. حنان #الأم .. يكاد ان يكون من معجز… https://t.co/RFDf6VvxFF
- 2014-08-30 08:03:59
فن و موسيقىLettere__
RT @Huage_A: الموسيقى : تُعلمنّا الحب والعشق والقبلات اللطيفة . http://t.co/FWH75ur3Ps
- 2014-08-29 07:36:33
مما قرأتMmaQarat
تحميل كتاب وصفات للرضيع والطفل من هذا الرابط http://t.co/bNAXYTcDiI http://t.co/UoilELm4qi
- 2014-12-20 11:57:09
عاجل السعودية3ajl_saudi
RT @h_akhbar: صورة جديره بالنشر اللهم لك الحمد المحترف الاجنبي بنادي #هجر "جورجي" يشهر إسلامه اليوم http://t.co/Va68l6gxcm
- 2017-01-16 12:58:26
فاروق جويدةF_Goweda
RT @F_Goweda: ولكن قلبي ما عاد قلبي تغرّب عنك تغرّب عني وما عاد يعرف ماذا يريد ! #فاروق_جويدة
- 2014-08-30 12:18:12
LBCI_NEWSLBCI_NEWS
معارك بين جنود فيليبينيين ومعارضين سوريين مسلحين في #الجولان https://t.co/BDfVVPJqIl #الامم_المتحدة
- 2017-01-16 12:20:28
العربية عاجلAlArabiya_Brk
#ترمب: سأعين صهري جاريد كوشنر وسيطا في عملية السلام في الشرق الأوسط #العربية_عاجل
- 2016-11-06 10:04:51
خالد الفيصلKhalfaisal
RT @HHShkMohd: قصيدة من الأخ والصديق سمو الأمير خالد الفيصل .. فارس الكلمة .. وجامع الحكمة https://t.co/KF2btYk8P2
- 2017-01-11 04:56:48
HH Sheikh MohammedHHShkMohd
برامج التميز والجودة في دولة الإمارات أصبحت علامة فارقة في مسيرتنا التنموية وضمانة دائمة لترسيخ قوتنا وتنافسيتنا إقليميا وعالميا
- 2017-01-15 11:59:48
الاكثر تاثيراArabicBest
قصة حقيقة تم تمثيلها حيث أنجبت الأم توأمين توقف احدهم عن التنفس واعلنت وفاته .. حنان #الأم .. يكاد ان يكون من معجز… https://t.co/RFDf6VvxFF
- 2017-01-15 10:41:29
Mohamed ElBaradeiElBaradei
ألم يحن الوقت لكافة الأطراف بدلا من الاقتصار على الشيطنة العبثية للآخر أن تبدأ حوارا حول أسس بناء توافق وطنى؟ اذا لم نعد لرشدنا الآن فمتى ؟
- 2017-01-15 11:11:18
Amr HamzawyHamzawyAmr
حرية الاختيار حق لكل إنسان، في العلاقات الشخصية كالحياة العامة، تضامنا مع #هدير_مكاوي ورفضا لمحاكم التفتيش باسم الأخلاق.
- 2017-01-16 01:48:49
فاطمة ناعوتFatimaNaoot
صديقى معتز الدمرداش - https://t.co/pPF4oYjfVK #youm7 #مصر بقلم: فاطمة ناعوت
- 2016-11-10 01:58:13
Dr Bassem YoussefDrBassemYoussef
أيه يا خالد صلاح؟ تعريص يومي قلنا اكل عيش بس حاطط صورتي في سياق غريب و عنوان مالوش معنى أصلا. مش نبطل شرمطة بقى؟ https://t.co/7ZRBluuMNw
- 2017-01-15 10:17:34
Cyrine AbdelnourCyrineAbdlNour
RT @CyrineAbdlNour: بهيديك الإيام كانت النصيحة بجٓمٓل
تعرف على سبب غضب نوال الزغبي من الرجال ..صورة
نشرت الفنانة نوال الزغبي، من خلال صفحاتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة، وعلقت عليها قائلة: "يخطئ الرجال فتحزن المرأة فيعتذر الرجال، تخطئ المرأة فيغضب الرجل، فتبكي المرأة، فيعنذر الرجل". انهالت التعليقات خاصة من السيدات مؤي
عمرو أديب: "شعبية السيسي انخفضت.. ومحدش بيحب الدكتور بتاعه"
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك انخفاض في شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا واضح، معقبا: "مفيش حد بيحب الدكتور بتاعه". وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، اليوم الأحد، أنه يجب النظر للدول المجاورة وما يحدث ب
ياسر رزق: القوات المسلحة ستفاجئ الشعب بصفقات عسكرية جديدة هذا العام
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقع أن ينخفض سعر الدولار بشكل كبير بعد 6 أشهر، لافتًا إلى أن السيسي تحدث عن المشروعات القومية وجدوي المدن الجديدة خلال لقاءه برؤساء تحرير الصحف القومية. وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية
انتبه.. تنظيف الأذن من الشمع وارتداء السماعة قد يؤثر على السمع
الأذن واحدة من أكثر الأجزاء الحساسة فى الجسم لذا فمن الضرورى رعاية أذنيك وحمايتهما من جميع الممارسات التى يمكن أن تلحق الضرر بطبلة الأذن، وفقا لما جاء فى تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى". كما أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين ينغمسون فى ت
البابايا والفراولة أبرز الفواكه الغنية بفيتامين سى لتحميك من الأمراض
فيتامين سى هو عنصر غذائى مهم يساعد الجسم على محاربة الأمراض والفيروسات خاصة فى فصل الشتاء والوقاية من الأمراض، ومن الشائع أن البرتقال فاكهة الشتاء مصدر كبير لفيتامين سى، لكن هناك عدد من الفاكهة الأخرى الغنية بفيتامين سى والتى تعوض نقصه فى الجسم دو
الجندي: كلام شيخ الأزهر عن "بوذا" صحيح والكفار لهم دين بنص القرآن
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الأديان نوعان، هما أديان سماوية وأديان وضعية أو أرضية، وبمصطلح المتخصصين يُطلق عليها ملل ونحل. وأوضح «الجندي» خلال أولى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، أن المنن لها أصل سماوي أ
وصفات سريعة للتخلص من انتفاخ العينين المزعج
تعانى بعض السيدات من مشكلة انتفاخ العينين وذلك يكون لأسباب مختلفة منها الإفراط في البكاء أو بذل مجهود كبير أو حدوث تغيرات هرمونية في الجسم وغيرها من الأسباب، وهذا قد يؤثر ويغير من شكل العين لذلك أوضح دكتور محسن النادى بعض الوصفات الطبيعية التى تساعدك