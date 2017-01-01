أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" شهرىا بدلا من كل 3 أشهر، وذلك اعتبارا من يوم 15 يناير الجارى، وأنه تم زيادة عدد المستفيدين من البرنامج إلى ما يقرب من مليون و270 ألف