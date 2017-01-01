وزير التخطيط: تفعيل منظومة الكارت الذكى لتموين السيارات بالوقود فى 2017
أكد الدكتور أشرف العربى، وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عام 2017 يشهد تفعيل منظومة الكارت الذكى لتموين الس...
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وزير التخطيط: تفعيل منظومة الكارت الذكى لتموين السيارات بالوقود فى 2017
أكد الدكتور أشرف العربى، وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عام 2017 يشهد تفعيل منظومة الكارت الذكى لتموين الس...
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وزير التعليم يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، وخبراء المركز...
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وزير التموين: كيلو السكر بـ 7جنيهات والعدس بـ20 والفول بـ7على البطاقات
أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن صرف المقررات التموينية لشهر يناير، ستبدأ اعتبارا من اليوم...
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العقيد تامر الرفاعى متحدثا عسكريا خلفا للعميد محمد سمير
صدق الفريق أول صدقى صبحى ، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تعيين العقيد تامر محمد محمود ...
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طقس اليوم شديد البرودة والصغرى بالقاهرة 8 درجات.. وتوقعات بسقوط أمطار
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس شتوى شديد البرودة على شمال البلاد، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرود...
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30 جريحا على الأقل بهجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول
قال تلفزيون (إن.تى.فى) التركى، إن مهاجمين فتحا النار على ملهى ليلى فى منطقة أورتاكوي باسطنبول، فى وقت مبكر من صباح اليو...
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كرة قدم +
التعدين يخاطب الأهلي مجددا لاستعارة 3 ناشئين
تلقى الأهلي، خطابا جديدا من إدارة نادى النصر للتعدين، جدد فيه الأخير رغبته فى استعارة ثلاثة لاعبين من صفوف فريق الشباب بالقلعة الحمراء استجابة لرغبة أسامة عرابى المدير الفنى وهم الظهير الأيمن كريم ي
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أسعار المعادن +
استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 627 جنيهًا
استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، وسجَّل متوسط سعر جرام الذهب في عيار 21 في محلات الصاغة 627 جنيهًا. بينما سجَّل متوسط سعر جرام الذهب في عيار 24 سعر 716 جنيهًا، فيما سجَّل ع
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الحكومة +
وزيرة التضامن: صرف مساعدات "تكافل وكرامة" شهريا اعتبارا من 15يناير
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" شهرىا بدلا من كل 3 أشهر، وذلك اعتبارا من يوم 15 يناير الجارى، وأنه تم زيادة عدد المس
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الولايات المتحدة +
ترامب لا يستبعد مقابلة رئيسة تايوان ويشكك فى تورط روسيا بالتسلل الإلكت
ترك الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الباب مفتوحا يوم السبت أمام إمكانية عقد اجتماع مع رئيسة تايوان إذا زارت الولايات المتحدة بعد أن يؤدى اليمين رئيسا للبلاد فى 20 يناير وأبدى من جديد شكوكه فيما
وزيرة التضامن: صرف مساعدات "تكافل وكرامة" شهريا اعتبارا من 15يناير
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" شهرىا بدلا من كل 3 أشهر، وذلك اعتبارا من يوم 15 يناير الجارى، وأنه تم زيادة عدد المستفيدين من البرنامج إلى ما يقرب من مليون و270 ألف
وزير التعليم يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ لمتابعة إعداد النماذج الامتحانية التجريبية لطلا
العقيد تامر الرفاعى متحدثا عسكريا خلفا للعميد محمد سمير
صدق الفريق أول صدقى صبحى ، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تعيين العقيد تامر محمد محمود الرفاعى، متحدثا عسكريا جديدا للقوات المسلحة خلفا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، وذلك بداية من الأول من يناير 2017.
ترامب لا يستبعد مقابلة رئيسة تايوان ويشكك فى تورط روسيا بالتسلل الإلكترونى
ترك الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الباب مفتوحا يوم السبت أمام إمكانية عقد اجتماع مع رئيسة تايوان إذا زارت الولايات المتحدة بعد أن يؤدى اليمين رئيسا للبلاد فى 20 يناير وأبدى من جديد شكوكه فيما إذا كانت روسيا مسئولة عن التسلل الإلكترونى على م
مصرع 5أشخاص وإنقاذ 100إثر نشوب حريق على متن قارب سياحى بإندونيسيا
قالت السلطات الإندونيسية إن خمسة أشخاص قتلوا وجرى إنقاذ نحو مئة اليوم الأحد، بعد نشوب حريق على متن قارب كان ينقل سائحين إلى جزر شمالى العاصمة جاكرتا. وقال فيرى بوديهارسو وهو متحدث باسم شرطة منطقة ثاوزاند أيلاند التى كان القارب فى طريقه إليها إن 1
وزير التخطيط: تفعيل منظومة الكارت الذكى لتموين السيارات بالوقود فى 2017
أكد الدكتور أشرف العربى، وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عام 2017 يشهد تفعيل منظومة الكارت الذكى لتموين السيارات بالوقود، وقال: "جاهزون فنيا لتطبيق منظومة الكارت الذكى لتموين السيارات بالوقود". وكان المتحدث الرسمى باسم وزا
استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 627 جنيهًا
استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، وسجَّل متوسط سعر جرام الذهب في عيار 21 في محلات الصاغة 627 جنيهًا. بينما سجَّل متوسط سعر جرام الذهب في عيار 24 سعر 716 جنيهًا، فيما سجَّل عيار 18 سعر537 جنيهًا، وسجَّل عيار 14 سعر418 جنيهًا
- البورصات العربية
التعدين يخاطب الأهلي مجددا لاستعارة 3 ناشئين
تلقى الأهلي، خطابا جديدا من إدارة نادى النصر للتعدين، جدد فيه الأخير رغبته فى استعارة ثلاثة لاعبين من صفوف فريق الشباب بالقلعة الحمراء استجابة لرغبة أسامة عرابى المدير الفنى وهم الظهير الأيمن كريم يحيى والمهاجم هشام شعبان ومصطفى الفرماوى المُعار ل
اليوم.. منتخب مصر يبدأ استعداداته لأمم الجابون على استاد القاهرة
يبدأ منتخب مصر تدريباته فى تمام السادسة مساء اليوم على الملعب الرئيسى باستاد القاهرة الدولى، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، بحضور21 لاعباً، ومن المنتظر أن تكتمل صفوف منتخب الفراعنة 4 يناير الجارى
ضربة جديدة : ضبط مديرةحسابات 6 أكتوبر التعليمية لاستيلائها على 100 مليون جنيه
نجحت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على مديره عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية “مندوبة وزارة المالية”، لاستيلائها على 100مليون جنيه من أموال الموازنة العامة.وردت معلومات تفيد بإصدار “هـ.أ.ح”، مدير عام الحسابا
إصابة 13 شخصاً فى انقلاب ميكروباص بـ"قنا - نجع حمادى" الصحراوى
أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق قنا- نجع حمادي الصحراوى الغربى، أمام مركز الوقف، عن إصابة 13 شخصا. تلقي اللواء صلاح حسان "مدير أمن قنا" إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى. فيما،
غلق طريق الكورنيش بالإسكندرية بسبب الاشتباه في حقيبة
أغلقت منذ قليل، قوات الأمن في الإسكندرية، طريق البحر أمام فندق أزور، عقب الاشتباه في حقيبة يعتقد أنها قنبلة. وتوجه خبراء المفرقعات والقيادات الأمنية لمكان الجسم المشتبه به، وبالفحص تبين سلبية البلاغ. كان اللواء عادل تونسي، مدير أمن الإس
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- 2017-01-01 12:30:01
معلومة وفائدةEH3H
الأشخاص الذين يفضلون العزلة عن الناس ولديهم شعور بالغربة من الذين حولهم غالباً ما يصبحون واثقون من انفسهم مستقبلاً مما يؤهلهم ليكونوا قادة.
- 2014-08-29 07:49:17
معلومات إكستراMalomat_Plus
RT @Saqafa4u: مريضة بالــ #سرطان تجد طريقة لمنع #تساقط شعرها من هنا : http://t.co/j0dqgD1Tq9 ^ ^
- 2014-08-29 02:00:00
معلومات لا تهمكUberarabic
سأل أعرابي عن دليل وجود الله.. فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأر
- 2016-12-31 10:41:44
الاكثر تاثيراArabicBest
الأب …وطن لا تسعه مساحة أرض ولا سماء… "اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تُـحل به عليهم جوامع رضوانك " https://t.co/3YIXjYBTCU
- 2014-08-30 08:03:59
فن و موسيقىLettere__
RT @Huage_A: الموسيقى : تُعلمنّا الحب والعشق والقبلات اللطيفة . http://t.co/FWH75ur3Ps
- 2014-08-29 07:36:33
مما قرأتMmaQarat
تحميل كتاب وصفات للرضيع والطفل من هذا الرابط http://t.co/bNAXYTcDiI http://t.co/UoilELm4qi
- 2014-12-20 11:57:09
عاجل السعودية3ajl_saudi
RT @h_akhbar: صورة جديره بالنشر اللهم لك الحمد المحترف الاجنبي بنادي #هجر "جورجي" يشهر إسلامه اليوم http://t.co/Va68l6gxcm
- 2016-12-31 11:08:13
فاروق جويدةF_Goweda
RT @_mosh1: أطيب تحيّة ثم: https://t.co/KvZf2K3bgY
- 2014-08-30 12:18:12
LBCI_NEWSLBCI_NEWS
معارك بين جنود فيليبينيين ومعارضين سوريين مسلحين في #الجولان https://t.co/BDfVVPJqIl #الامم_المتحدة
- 2017-01-01 01:56:45
العربية عاجلAlArabiya_Brk
وسائل اعلام تركية: قتيلان وعشرات الإصابات في الهجوم على ملهى ليلي في #اسطنبول #العربية_عاجل
- 2016-11-06 10:04:51
خالد الفيصلKhalfaisal
RT @HHShkMohd: قصيدة من الأخ والصديق سمو الأمير خالد الفيصل .. فارس الكلمة .. وجامع الحكمة https://t.co/KF2btYk8P2
- 2016-12-31 04:46:15
HH Sheikh MohammedHHShkMohd
Wishing everyone a happy New Year – looking forward to 2017 being a year of giving, joy and prosperity
- 2016-12-31 10:41:44
الاكثر تاثيراArabicBest
الأب …وطن لا تسعه مساحة أرض ولا سماء… "اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تُـحل به عليهم جوامع رضوانك " https://t.co/3YIXjYBTCU
- 2016-12-29 09:38:31
Mohamed ElBaradeiElBaradei
ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الإتفاقية بالدستور؟لماذا العجلة !!
- 2016-12-31 05:10:16
Amr HamzawyHamzawyAmr
الانتصار لحقوق الإنسان يتناقض مع المعايير المزدوجة ولا يعرف سوى العدل مطلبا
- 2017-01-01 01:59:02
فاطمة ناعوتFatimaNaoot
ماري كريسماس عليكو يا حلوين. وسنة جميلة جدا ومليانة بهجة وفرح. ف ن https://t.co/OjdeoVWXmv
- 2016-11-10 01:58:13
Dr Bassem YoussefDrBassemYoussef
أيه يا خالد صلاح؟ تعريص يومي قلنا اكل عيش بس حاطط صورتي في سياق غريب و عنوان مالوش معنى أصلا. مش نبطل شرمطة بقى؟ https://t.co/7ZRBluuMNw
- 2017-01-01 12:05:30
Cyrine AbdelnourCyrineAbdlNour
كل عام انتم بخير يا رب
بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفسق والفجور
تباشر نيابة الدقى، التحقيق في بلاغ يتهم الفنانة مايا دياب، بالتحريض على الفسق والفجور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.كان قسم شرطة الدقى تلقى بلاغا من أحمد إمام المحامى اتهم الفنانة مايا دياب بالتحريض على الفسق والفجور،
محمد رمضان: "تغور أي نجومية تغير من شخصية الإنسان"
قال الفنان محمد رمضان إنه يستحيل ان تغير النجومية من شخصيته، وأن تبعده عن أهله وأسرته، قائلا " تغور أى نجومية تغير من شخصية الإنسان". مشددا على أن والدته مؤثرة جدا فى حياته، وكذلك والده الذى تعلم منه أموراً عديدة للغاية، وكانت عاملا مهما مسا
أماني الخياط: الشعب يثق في الدولة
أكد الإعلامية أماني الخياط، أن الشعب كله عليه أن يثق بدولته التي حينما تعد توفي بوعدها. وقالت في برنامجها “مباشر من العاصمة”، المذاع علي شاشة “أون لايف”، اليوم السبت، إنه يجب تقديم الشكر للقوات المسلحة التي نجحت في ترميم الكن
تنبيه.. فقر الدم قد يسبب فقدان السمع بمعدل الضعف
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة حيث أفادت أن فقدان السمع قد يكون مرتبطا بفقر الدم بسبب نقص الحديد وخلايا الدم الحمراء. ووجدت الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، أن الأشخاص الذين يعانون من
العمليات الجراحية لفقدان الوزن تسبب مشاكل فى المعدة
على الرغم من أن العملية الجراحية لفقدان الوزن يمكن أن تساعد البدناء على خفض الكيلوجرامات الزائدة غير المرغوب فيها، لكن أشارت دراسة جديدة إلى أن هذا الإجراء قد يؤدى أيضاً إلى متاعب المعدة طويلة الأمد للكثير من المرضى. ووفقاً للدراسة المنشو
طقس اليوم شديد البرودة والصغرى بالقاهرة 8 درجات.. وتوقعات بسقوط أمطار
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس شتوى شديد البرودة على شمال البلاد، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة جنوبا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاح
تخلصي من مشكلة جفاف وتقصف الشعر بوصفة طبيعية
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