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الأحد 01/01/2017 ص - 11:30 (القاهرة) - 09:30 (غرينتش)
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وزير التخطيط: تفعيل منظومة الكارت الذكى لتموين السيارات بالوقود فى 2017
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وزير التخطيط: تفعيل منظومة الكارت الذكى لتموين السيارات بالوقود فى 2017

 أكد الدكتور أشرف العربى، وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عام 2017 يشهد تفعيل منظومة الكارت الذكى لتموين الس...

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  • 2017-01-01 12:30:01

    معلومة وفائدة

    الأشخاص الذين يفضلون العزلة عن الناس ولديهم شعور بالغربة من الذين حولهم غالباً ما يصبحون واثقون من انفسهم مستقبلاً مما يؤهلهم ليكونوا قادة.

  • 2014-08-29 07:49:17

    معلومات إكسترا

    RT @Saqafa4u: مريضة بالــ #سرطان تجد طريقة لمنع #تساقط شعرها من هنا : http://t.co/j0dqgD1Tq9 ^   ^  

  • 2014-08-29 02:00:00

    معلومات لا تهمك

    سأل أعرابي عن دليل وجود الله.. فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأر

  • 2016-12-31 10:41:44

    الاكثر تاثيرا

    الأب …وطن لا تسعه مساحة أرض ولا سماء… "اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تُـحل به عليهم جوامع رضوانك " https://t.co/3YIXjYBTCU

  • 2014-08-30 08:03:59

    فن و موسيقى

    RT @Huage_A: الموسيقى : تُعلمنّا الحب والعشق والقبلات اللطيفة . http://t.co/FWH75ur3Ps

  • 2014-08-29 07:36:33

    مما قرأت

    تحميل كتاب وصفات للرضيع والطفل من هذا الرابط http://t.co/bNAXYTcDiI http://t.co/UoilELm4qi

  • 2014-12-20 11:57:09

    عاجل السعودية

    RT @h_akhbar: صورة جديره بالنشر اللهم لك الحمد المحترف الاجنبي بنادي #هجر "جورجي" يشهر إسلامه اليوم http://t.co/Va68l6gxcm

  • 2016-12-31 11:08:13

    فاروق جويدة

    RT @_mosh1: أطيب تحيّة ثم: https://t.co/KvZf2K3bgY

  • 2014-08-30 12:18:12

    LBCI_NEWS

    معارك بين جنود فيليبينيين ومعارضين سوريين مسلحين في #الجولان https://t.co/BDfVVPJqIl #الامم_المتحدة

  • 2017-01-01 01:56:45

    العربية عاجل

    وسائل اعلام تركية: قتيلان وعشرات الإصابات في الهجوم على ملهى ليلي في #اسطنبول #العربية_عاجل

  • 2016-11-06 10:04:51

    خالد الفيصل

    RT @HHShkMohd: قصيدة من الأخ والصديق سمو الأمير خالد الفيصل .. فارس الكلمة .. وجامع الحكمة https://t.co/KF2btYk8P2

  • 2016-12-31 04:46:15

    HH Sheikh Mohammed

    Wishing everyone a happy New Year – looking forward to 2017 being a year of giving, joy and prosperity

  • 2016-12-31 10:41:44

    الاكثر تاثيرا

    الأب …وطن لا تسعه مساحة أرض ولا سماء… "اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تُـحل به عليهم جوامع رضوانك " https://t.co/3YIXjYBTCU

  • 2016-12-29 09:38:31

    Mohamed ElBaradei

    ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الإتفاقية بالدستور؟لماذا العجلة !!

  • 2016-12-31 05:10:16

    Amr Hamzawy

    الانتصار لحقوق الإنسان يتناقض مع المعايير المزدوجة ولا يعرف سوى العدل مطلبا

  • 2017-01-01 01:59:02

    فاطمة ناعوت

    ماري كريسماس عليكو يا حلوين. وسنة جميلة جدا ومليانة بهجة وفرح. ف ن https://t.co/OjdeoVWXmv

  • 2016-11-10 01:58:13

    Dr Bassem Youssef

    أيه يا خالد صلاح؟ تعريص يومي قلنا اكل عيش بس حاطط صورتي في سياق غريب و عنوان مالوش معنى أصلا. مش نبطل شرمطة بقى؟ https://t.co/7ZRBluuMNw

  • 2017-01-01 12:05:30

    Cyrine Abdelnour

    كل عام انتم بخير يا رب

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